Pomorskie. Odnaleziono 83-latka. Sześć dni błąkał się po lesie

- Szczęśliwy traf sprawił, że we wtorek ok. godz. 16.00 w Bukowinie jeden z mieszkańców, przejeżdżając w pobliżu lasu traktorem, zauważył leżącego pod stertą gałęzi mężczyznę. Okazało się, że to zaginiony 83-latek - podała policjantka.