Światowi giganci sięgają po Polaków. Szczególnie w tym mieście

Okazały, pomalowany na jasny kolor dom. Dookoła czysto i zielono. Gdy wchodzimy do środka, uderza mnie cisza. Budynek jest prawie pusty, są wakacje, więc działalność jest ograniczona. Po chwili słyszę z góry niewyraźny stukot obcasów. Akurat odbywają się tam zajęcia taneczne.

Dom Polski w Seattle w amerykańskim stanie Waszyngton istnieje od 1918 roku. Od tamtego czasu prowadzący to centrum kulturalne starają się podtrzymywać patriotycznego ducha wśród tamtejszej polonii. Lidia Jaskłowska, od kilku lat jest prezeską Domu, jest reprezentantką kolejnego już pokolenia Polek i Polaków, który wybrali życie w tym odległym od ojczyzny zakątku świata.

Kobieta oprowadza mnie po tej pięknej posiadłości. W środku czuć delikatną nostalgię - widać, że dom kultury lata świetności ma za sobą. A mimo to Polonia nadal trzyma się dzielnie i stara się utrzymać zainteresowanie Polską . Choć, jak przyznaje prezeska, jest to coraz trudniejsze.

Dom Polski w Seattle. Tańce i lepienie pierogów

Na ścianach widzę sporo zdjęć z przeszłości. Są na nich uśmiechnięci ludzie, biorący udział w potańcówkach i innych imprezach, którymi przed laty żyła tutejsza Polonia. Choć zainteresowanie spotkaniami i wspólnymi aktywnościami nadal jest, Lida Jaskłowska zaczyna się martwić o to, komu obecny zarząd przekaże Dom w przyszłości.

- Choć mam wrażenie, że ostatnio zauważam zwiększony ruch wśród młodych, to nadal przychodzą rzadko. Nie wiem, jak ich zachęcić, by przychodzili, zaangażowali się. To jest nasz duży problem - mówi prezeska. Wskazuje kilka fotografii na ścianie. - Dużo osób, które są na tych zdjęciach już odeszło - słyszę. Kobieta świetnie mówi po polsku, choć przyznaje, że czasem zdarza jej się zapomnieć jakieś słowo.