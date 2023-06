Strzelanina na przedmieściach Sztokholmu. Nie żyje 15-latek

Na przedmieściach Sztokholmu doszło w sobotę wieczorem do strzelaniny. Napastnicy otworzyli ogień do ludzi znajdujących się w galerii handlowej. Jak informują szwedzkie media, co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne. Policja po pościgu, zatrzymała dwóch podejrzanych.

Zdjęcie Na przedmieściach Sztokholmu doszło do strzelaniny / EPA/Anders Wiklund/TT / PAP