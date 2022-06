Do zdarzenia doszło na ulicy Pawła VI, nieopodal słynnego placu św. Piotra w Watykanie. Na modlitwę Anioł Pański gromadzili się wówczas wierni i pielgrzymi.

W pewnym momencie kierowca nadjeżdżającego do bramek samochodu nie zatrzymał się do obowiązkowej kontroli i, taranując bariery ustawione na jezdni, próbował wjechać w głąb placu. Jak podają włoskie media, ogłoszono alarm terrorystyczny, a wejścia do Watykanu były tymczasowo zamknięte. Świat Papież: Nie zapominajmy o udręczonym narodzie ukraińskim

Po krótkiej pogoni, karabinierzy - włoska żandarmeria strzałami z broni palnej przedziurawili opony w aucie. Sprawca zdarzenia został aresztowany. Na razie nie poinformowano, jakie były motywacje mężczyzny.

Plac św. Piotra pod okiem służb

Okolice Watykanu są pod stałą ochroną i monitoringiem służb, szczególnie podczas uroczystości i świąt.

Ulice i trakty dojazdowe do Stolicy Apostolskiej są cały czas patrolowany przez służby.