Trump, w oświadczeniu dla stacji CNN, stwierdził, że był to "bardzo miły telefon".

USA. Strzały w pobliżu Donalda Trumpa

Niedoszły zamachowiec został w niedzielę zatrzymany po tym, jak agenci Secret Service odkryli go podczas gdy ukrywał się w krzakach pod ogrodzeniem klubu golfowego Trumpa z karabinem typu AK-47 z celownikiem optycznym. Według śledczych, mężczyzna był w odległości 300-500 m od byłego prezydenta i miał wymierzoną w niego lufę karabinu.

Donad Trump wskazał na zamachowca. "Wierzył w retorykę Bidena i Harris"

W poniedziałek kandydat republikanów w wyborach prezydenckich USA udzielił pierwszego wywiad od czasu udaremnionej próby zamachu na jego życie. W rozmowie z Fox News Digital ocenił, że to "retoryka Joe Bidena i Kamali Harris inspiruje do zamachów na jego życie.

- On wierzył w retorykę Bidena i Harris i postąpił zgodnie z nią. Ich retoryka sprawia, że do mnie strzelają, kiedy to ja jestem tym, który uratuje ten kraj, a oni są tymi, którzy niszczą kraj - zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz - stwierdził w rozmowie.