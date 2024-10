Przy biurze izraelskiej firmy technologicznej z branży wojskowej w Szwecji doszło do strzelaniny. Służby zatrzymały nastolatka, który jest prawdopodobnym sprawcą zdarzenia. - Wszczęto śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa - przekazał rzecznik lokalnej policji. To nie pierwszy raz, gdy w pobliżu placówki firmy dochodzi do takich incydentów. W czerwcu znaleziono tam niebezpieczne materiały.