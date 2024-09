Straszenie krów, obserwacje pijanych robaków. Przyznano nagrody dla badaczy

Ig Noble 2024. Przyznano nagrody

Laureaci otrzymali statuetki w postaci trudnych do otwarcia - zgodnie z prawem Murphy’ego - pudełek z certyfikatami i banknoty o nominale 100 bilionów dolarów zimbabwejskich (ok. 1 USD).

Laureaci Ig Noble 2024. Autorzy dziwnych i zabawnych badań

Ig Nobel z fizyki trafił do Amerykanina Jamesa C. Liao, który uznanie kapituły zyskał dzięki "zademonstrowaniu i wyjaśnieniu umiejętności pływania martwego pstrąga ". Biolog sprawdzał, jak ryby zachowują się w turbulentnych wodach i dowiódł, że w pełnym wirów nurcie ciała ryb żywych i martwych układają się tak samo.

Ig Noble 2024. Uczczenie niezwykłości i wyobraźni badaczy

Ig Nobla z probabilistyki przyznano grupie badaczy z Holandii, Szwajcarii, Francji, Węgier i Czech, m.in. Františkowi Bartošowi, Ericowi-Janowi Wagenmakersowi i Alexandrze Sarafoglou. Naukowcy opublikowali badanie, z którego wynika, że rzucona w powietrze moneta zwykle spada na tę stronę, którą była rzucana. Czyli jeśli podrzucimy monetę orłem do góry, to z większym prawdopodobieństwem spadnie orłem do góry. Żeby to sprawdzić, naukowcy i ich współpracownicy rzucali bilonem ponad 35 tys. razy.