CNN zauważa, że dla większości osób dochód pasywny to dodatkowe "kieszonkowe" , które jest uzupełnieniem głównego źródła dochodu. Z kolei dla Steve'a Ballmera to miliard dolarów.

Stacja zwraca uwagę, że dziesiąty najbogatszy człowiek na świecie otrzyma fortunę, po tym jak Microsoft zwiększył kwartalną wypłatę dywidendy do 75 centów na akcję - czyli 3 dolarów w skali roku. W 2014 r. - gdy Ballmera na stanowisku CEO zastępował Satya Nadella - biznesmen posiadał 332,2 mln akcji. Odpowiada to 4 proc. udziałów. Za tyle akcji Ballmer otrzyma miliard dolarów w roku podatkowym 2024 - niezależnie od wyników spółki.

Swoją "porcję" z dochodu pasywnego miliardera otrzyma również amerykański skarb państwa. Przy kolejnych milionach płynących na konto można założyć, że obejmie go 20 proc. podatek od dywidend skierowany w najbogatszych. Oznacza to, że 200 mln z miliarda trafi do fiskusa.