Statek uderzył w most i przeciął go na pół. Są ofiary

Co najmniej dwie osoby zginęły, a jedna została ranna po wypadku chińskiego statku. Maszyna przebiła się przez most, rozdzielając go na dwie części. Po pęknięciu konstrukcji spadły z niej cztery samochody i jeden motocykl. Dochodzenie w sprawie jest w toku, a na miejscu wciąż poszukiwane są trzy osoby.