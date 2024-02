Do zdarzenia doszło w środę (czasu lokalnego - red.) w bliskiej okolicy lotniska w Boise. Około g ok. godziny 17 zawalił się budowany hangar. Wewnątrz pracowali ludzie.

Szef operacyjny straży pożarnej w Boise, Aaron Hummel przekazał, że podczas tragedii kilka osób znajdowało się na podnośnikach lub podwyższanych platformach , przez co konieczne było podjęcie specjalistycznych działań ratowniczych. Dodał, że w wyniku zdarzenia zawalił się także dźwig.

Katastrofa w Idaho. Zawalił się hangar dla odrzutowców

Wiadomo, że na miejscu zginęły co najmniej trzy osoby. Dziewięć osób zostało rannych, w tym pięć jest w stanie krytycznym. Lokalne władze określiły wypadek jako "katastrofalny". Hummel stwierdził, że to co zobaczył na miejscu było bardzo "chaotyczną sceną".