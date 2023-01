Staruszek pracował na kasie. Użytkownik TikToka zebrał dla niego 100 tys. dolarów

Oprac.: Artur Pokorski Świat

Ponad 100 tys. dolarów trafiło do Warrena "Butcha" Mariona, 82-etniego weterana amerykańskiej marynarki wojennej za sprawą zbiórki zorganizowanej przez influencera z TikToka Rory'a McCarty'ego. Mimo że Marion ma emeryturę, do tej pory musiał pracować w sklepie na kasie, żeby związać koniec z końcem. McCarty poznał jego historię podczas zakupów w supermarkecie sieci Walmart. To spotkanie odmieniło los staruszka.

Zdjęcie 82-letni Warren Marion dzięki zbiórce nie będzie już musiał pracować na kasie / Tiktok / bug_boys / materiał zewnętrzny