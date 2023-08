Zamieszki na Oxford Street w Londynie

- Martwię się o ten nonsens, który widzieliśmy na TikToku, zachęcający ludzi do pójścia na Oxford Street - mówił burmistrz miasta Sadiq Khan. - Policja rozumie, dlaczego niektóre osoby mogą ulec pokusie udania się do tej części Londynu - dodał. Apelował, by nie brać udziału w zamieszkach.