Największa w Korei Południowej sieć sklepów spożywczych CU współpracuje z centralnym bankiem kraju, by oferować klientom minisztabki złota .

Korea Południowa. Sztabki złota w sklepach i automatach

Od kwietnia w sklepach CU można kupić sztabki złota różnej wielkości - od ważących 0,1 do 1,87 grama. Największe kosztują 225 tys. wonów (ok. 650 zł), a te o wadze 0,5 grama - 77 tys. wonów (ok. 225 zł).