Sowiecki pilot dokonał brawurowej ucieczki. Nie żyje Wiktor Bielenko

W wieku 76 lat zmarł Wiktor Bielenko, sowiecki pilot. W 1976 roku dokonał brawurowej ucieczki do Japonii samolotem myśliwskim MiG-25, po której uzyskał azyl w USA. W ojczyźnie Bielenko został zaocznie skazany na karę śmierci, we wtorek prokremlowskie media, odnotowując informację o jego śmierci, nazywały go zdrajcą.