Rostislav Trybuczek nie chce przesądzać, że to miejsce i ta substancja miała decydujący wpływ na śnięcie ryb w Odrze . Nie wykluczył jednak, że to właśnie ona spowodowała brak tlenu.

- To się już zdarzało w historii, więc po prostu obchodzimy miejsca, które zawsze były potencjalnie niebezpieczne, bo może stąd doszło do wydostania się nieznanej substancji. Myślę, że to jest to, co ta CzŻP (Czeska Inspekcja Środowiska - red.) powinna sprawdzać w pierwszej kolejności - powiedział Trybuczek.