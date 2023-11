Potężne burze w niedzielę zebrały śmiertelne żniwo w Indiach. Same pioruny zabiły co najmniej 18 osób, choć wiadomo, że ofiar żywiołu jest więcej. Minister spraw wewnętrznych kraju złożył rodzinom zmarłych "najgłębsze kondolencje". Oprócz ludzi burze zabiły też dziesiątki zwierząt. To kolejna tego typu tragedia w stanie Gudźarat w ostatnich latach.