Zdaniem kobiety, znajomy głównego podejrzanego w sprawie morderstwa 27-letniej Polki, próbował ją zgwałcić na początku czerwca. Do zdarzenia doszło w tym samym miejscu, gdzie znaleziono zwłoki Anastazji.

Jak przekazała, na greckiej wyspie Kos istnieje zorganizowana grupa składająca się z imigrantów, która poluje na kobiety.

- Myślę, że działają w grupie. Wierzę, że zrobili to na długo przede mną i zrobią ponownie - przekonuje Maria.

Z relacji 30-latki wynika, że na początku czerwca, w trakcie imprezy, ktoś wrzucił jej coś do drinka. Ciało kobiety zostało sparaliżowane, choć umysł pozostawał jasny. Kobiecie udało się uciec od nieznajomego mężczyzny z Pakistanu.



- To dokładnie to samo miejsce. Dobrze wiem, co się stało z dziewczyną z Polski - relacjonowała 30-latka

Brak kontaktu z policją

Maria w rozmowie z mediami podkreśliła, że w jej przypadku, miejscowa policja okazała się całkowicie bierna. 30-latka próbowała skontaktować się z mundurowymi, jednak ci nie odbierali telefonu.

Kobieta w międzyczasie opuściła wyspę i wyjechała do rodzinnego miasta.

Niejasności w śledztwie ws. śmierci Anastazji

Według informacji dziennikarzy telewizji MEGA TV, do chwili obecnej, śledczy nie byli w stanie ustalić, czy 27-letnia Anastazja odbyła stosunek seksualny z głównym podejrzanym w sprawie.

32-letni obywatel Bangladeszu przebywa w areszcie. Prokuratura postawiła mu zarzuty porwania i aktu seksualnego z osobą niezdolną do stawiania oporu.

