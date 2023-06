Zabójstwo Anastazji. Greckie media: Młoda Polka była skuta kajdankami

W greckich mediach pojawiły się nowe informacje na temat zabójstwa młodej Polki, która zaginęła na Kos 12 czerwca.

Zabójstwo Polki w Grecji. Media: była skuta kajdankami

Grecki portal Ethnos pisze, powołując się na słowa dziennikarzy kanału Open, że 27-letnia wrocławianka została skuta kajdankami. Jej ciało włożono do dwóch toreb, schowano pod drzewem na mokradłach w rejonie Alykes i przykryto gałęziami.



Z kolei z sekcji wynika, że zwłoki znajdowały się w stanie znacznego rozkładu, a przeprowadzenie precyzyjnej analizy utrudniał fakt, że ciało przez dłuższy czas pozostawało w wodzie.



Sekcję zwłok przeprowadzono w poniedziałek na Rodos. Lekarze stwierdzili, że śmierć nastąpiła w wyniku uduszenia, ale zespół medyków nie był w stanie określić szczegółów. - Nie można stwierdzić, czy uduszono ją ręką, czy liną - powiedział po sekcji lekarz medycyny sądowej, cytowany przez portal CNN Greece.

Zabójstwo Polki w Grecji. Niejasności w śledztwie

Niejasności jest więcej. Podczas sekcji nie ustalono również, czy doszło do stosunku seksualnego z głównym podejrzanym w sprawie, którym jest 32-letni obywatel Bangladeszu. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Do tej pory postawiono mu zarzuty porwania i aktu seksualnego z osobą, która była niezdolna do stawiania oporu.

Miejsce, w którym znaleziono zwłoki 27-letniej Anastazji, zlokalizowane jest zaledwie kilometr od domu 32-letniego Banglijczyka. We wtorek lokalne media zaczęły donosić, że główny podejrzany mógł wynieść z domu ciało młodej Polki przez tylne wyjście, co tłumaczyłoby, dlaczego nie zarejestrowały tego kamery.

Grecja. Nagranie z kamer monitoringu. Spanikowany podejrzany

Przypomnijmy, wcześniej informowano, że istnieje nagranie z kamery monitoringu jednego z sąsiednich obiektów, na którym widać, jak Banglijczyk w panice wybiega ze swojego domu, a po 11 minutach do niego wraca.



Niejasne jest też, kiedy dokładnie porzucono ciało w miejscu, gdzie zostało odnalezione. Grecki portal Kathimerini pisał wcześniej, powołując się na słowa zastępcy lokalnego burmistrza Stamatisa Kampourakisa, że lokalizacja była wielokrotnie i bezskutecznie przeszukiwana. W związku z tym przypuszcza się, że zwłoki zabitej kobiety z Polski porzucono na mokradłach w Alykes dopiero w sobotnią noc.



Matka 27-latki rozpoznała ją po pierścionku z brylantem. Od kobiety pobrano także próbki DNA, co ma pomóc ostatecznie zakończyć proces identyfikacji zwłok.

***

