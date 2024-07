Mołdawia w Unii Europejskiej? Prorosyjskie partie protestują

Opozycyjna do obecnych władz partia Zwycięstwo, z ramienia której wypowiadał się Wiaczesław Żukow, to ugrupowanie jawnie opowiadające się za bliskimi kontaktami z Rosją. Lider partii Ilan Szor we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił, że obecny kurs rządu w Kiszyniowie, a w szczególności zbliżanie się do struktur Unii Europejskiej, doprowadzi do "upadku kraju".