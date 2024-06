Przyrodnia siostra byłego prezydenta USA została opryskana przez policję gazem łzawiącym. Stało się to wtedy, gdy Auma Obama brała udział w proteście przed parlamentem w stolicy Kenii. W momencie, gdy demonstranci próbowali wedrzeć się do budynku władz, policja otworzyła do nich ogień. Niestety nie obyło się bez ofiar.