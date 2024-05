Podjęto decyzję o przeprowadzeniu kilku kontrolowanych eksplozji, które mają doprowadzić do oddzielenia resztek mostu Key od statku Dali.

Początkowo działania miały być podjęte w poniedziałek, ale z uwagi na niesprzyjającą prognozę pogody - w tym intensywne burze - zostały one przełożone.

Baltimore. Próba oddzielenia statku od mostu

Na filmach opublikowanych w sieci widać, że cały most zawalił się w ciągu kilku sekund. W zdarzeniu zginęło sześć osób, ale służby odnalazły ciała tylko dwóch.

Statek w Baltimore. Precyzyjna akcja

Eksplozje mają zostać dokonane w bardzo precyzyjny i przemyślany sposób, bowiem na statku wciąż znajduje się 21 członków załogi. Są to głównie Hindusi, dowództwo podjęło decyzję, że zostaną tam na czas trwania dochodzenia, które prowadzi FBI .

Do tej pory usunięto ok. 6 tys. ton stali i betonu zawalonego mostu, a według szacunków cała konstrukcja ważyła ok. 50 tys. ton.