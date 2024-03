Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 13:30 czasu lokalnego (20:30 w Polsce - red.). Jak poinformowały służby patrolowe stanu Oklahoma, niemal natychmiast po wypadku, służby ratunkowe udały się na miejsce zdarzenia - most w okolicach Sallisaw na rzece Arkansas.

Obecnie nie wiadomo, co było przyczyną uderzenia barki w most. Na miejscu nadal prowadzone są prace śledczych , które uniemożliwiają otwarcie popularnej trasy. Według informacji lokalnych mediów, ruch samochodowy może zostać wznowiony nie wcześniej niż za kilkanaście godzin.

Seria wypadków na mostach w USA. Poważne skutki katastrofy w Baltimore

Wiadomość o wypadku na rzece Arkansas zbiegła się w czasie z pracami inżynierów, którzy starali się podnieść fragment zniszczonego mostu Francisa Scotta Key'a w stanie Maryland. Do katastrofy doszło we wtorek rano, kiedy kontenerowiec Dali uderzył w filar konstrukcji, co doprowadziło do jej zawalenia.