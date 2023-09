Chociaż wielu posłów Partii Liberalnej było ostrożnych w swoich wypowiedziach na temat pozostania Anthony'ego Roty na stanowisku, to część kluczowych polityków przyznaje, że nie jest w stanie go dłużej wspierać.

- On musi odejść - powiedział inny polityk, który również zachował anonimowość.

Na wtorek zaplanowane posiedzenie kanadyjskiego rządu, jednym z punktów ma być dyskusja na tematy kadrowe. Co najmniej jeden z ministrów chce, by przedyskutować wtedy sprawę spikera. Kanadyjscy politycy mieli być nawet zaskoczeni, że Anthony Rota przewodził poniedziałkowym obradom Izby . Większość spodziewała się, że posiedzenie poprowadzi jego zastępca Chris d'Entremont z Partii Konserwatywnej. W ten sposób Rota stał się w poniedziałek moderatorem dyskusji w Izbie Gmin, podczas której omawiano skandal z jego udziałem .

Weteran SS otrzymał owacje na stojąco

Przypomnijmy, że podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w parlamencie w Ottawie, spiker Izby Gmin Anthony Rota zwrócił się do siedzącego na galerii dla gości Jarosława Hunki i przedstawił go jako "ukraińsko-kanadyjskiego weterana II wojny światowej, który walczył o ukraińską niepodległość". Rota określił go "ukraińskim i kanadyjskim bohaterem". Zebrani nagrodzili 98-latka owacją na stojąco.