Serbska armia w najwyższej gotowości. Zmierza w kierunku Kosowa

Decyzja serbskiego prezydenta podyktowana jest - zdaniem Belgradu - przemocą kosowskiej policji specjalnej, która ma być agresywna wobec mniejszości serbskiej w tym państwie - informuje serwis "Novosti".

Vucić zwrócił się także do NATO, by Pakt zaapelował do Prisztiny o zaprzestanie stosowania represji wobec Serbów - czytamy.

Serbia-Kosowo. Aleksnadar Vucić wysyła armię na granicę

W marcu Serbia i Kosowo zgodziły się ustnie na wdrożenie popieranego przez Zachód planu, mającego na celu poprawę stosunków, ale od tego czasu odnotowano niewielki postęp.

Belgrad utracił kontrolę nad Kosowem po kampanii zbrojnej NATO w 1999 roku i odmawia uznania ogłoszonej w 2008 r. niepodległości swojej byłej prowincji.

Reklama

Więcej informacji wkrótce.