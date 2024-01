Policja przekazała nowe informacje w sprawie śmierci czterech osób, których ciała znaleziono w miniony piątek w domu we wschodniej Anglii. Ofiary to 45-letni Bartłomiej K., 36-letnia siostra jego pochodzącej z Tajlandii żony, Kanticha S. oraz dwie córki polsko-tajskiej pary: 12-letnia Jasmin K. i 8-letnia Natasha K.

Brytyjska policja powtórzyła, że nie poszukuje nikogo w związku z tą sprawą. Oświadczenie, a także fakt, że mężczyzna zmarł wskutek pojedynczej rany, a każda z pozostałych trzech osób wskutek więcej niż jednej rany oraz podane do tej pory informacje na temat przebiegu wydarzeń sugerują, że Bartłomiej K. najpierw zabił córki i siostrę żony, a następnie siebie.

Śmierć polsko-tajskiej rodziny. Mężczyzna wcześniej dzwonił na policję

Do tragedii doszło w miniony piątek rano w miejscowości Costessey koło Norwich. Funkcjonariusze weszli do domu o godz. 7.15, niespełna 15 minut po otrzymaniu wezwania od jednego z zaniepokojonych sąsiadów. Później jednak okazało się, że pierwszy telefon policja otrzymała już o godz. 6 rano, ale został on zignorowany i funkcjonariusze nie zostali wysłani na miejsce zdarzenia. Osobą dzwoniącą na policję był sam Bartłomiej K.