Pokazała "porcelanowego grzyba". Może pomóc w chorobach skóry

To jeden z najpiękniejszych grzybów spotykanych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Autorka strony "Leśne wojaże" na Facebooku pokazała użytkownikom "porcelanowego grzyba", który rośnie na drzewie. Ten wyjątkowy okaz to monetka bukowa. Ma on zastosowanie w leczeniu chorób skóry.