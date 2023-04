Samolot zapalił się w powietrzu. Doszło do poważnej awarii

Jak informuje Flightradar24, lot z Katmandu do Dubaju jest w tej chwili najczęściej śledzonym połączeniem na świecie. Powodem są doniesienia zagranicznych mediów, z których wynika, że po starcie z lotniska samolot linii Fly Dubaj miał poważna awarię. Na nagraniach widać, jak samolot płonie w powietrzu. Na początku nie było jasne, jak doszło do awarii. Z najnowszych informacji wynika jednak, że powodem było zderzenie z ptakiem już podczas startu - podaje Reuters.

To z kolei spowodowało poważną awarię silnika i jego zapłon.

W samolocie 167 pasażerów

"The Himalayan Times" podaje, że piloci zgłosili usterkę silnika i zdecydowali, by kontynuować lot do miejsca docelowego. Na pokładzie jest 167 pasażerów. Chodzi o lot o oznaczeniu FZ576. Do awarii doszło na pokładzie Boeinga 737.

