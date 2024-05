Rosja. Problemy ministerstwa obrony. FSB w akcji

W raporcie zwrócono uwagę na powiązania łączące Calikowa z ministrem Siergiejem Szojgu . Wskazano przy tym na historyczne fakty - Calikow współpracował w przeszłości z Szojgu w resorcie ds. sytuacji nadzwyczajnych, skąd wraz z szefem rosyjskiego MON wstąpił najpierw w szeregi regionalnych władz obwodu moskiewskiego, a następnie przeniósł się do Ministerstwa Obrony.

Kolejnym urzędnikiem wysokiego szczebla, którego obejmie śledztwo, może być minister finansów Anton Siłuanow . Wskazują na to informacje z niektórych źródeł, jakoby jego dom budowały firmy rosyjskiego MON.

Rosyjski wiceminister aresztowany. Media o "zdradzie stanu"

- Za korupcję nikt by go nie zatrzymał. Oni tam na Kremlu o wszystkim wiedzieli. Putin wydał polecenie o aresztowaniu, gdy udało się go przekonać, że chodzi o zdradę stanu - oświadczył rozmówca portalu.