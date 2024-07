Jak podaje Ukraińska Prawda, dron przeleciał nad Homelem i Żłobinem, doleciał do obwodu mohylewskiego i kierował się w stronę stolicy Białorusi .

Rosyjski dron na białoruskim niebie. Mińsk reaguje

Do tej pory nie wiadomo, co stało się z dronem. Władze białoruskie milczą na temat bezzałogowca, który naruszył granicę. Obecnie brak informacji, czy udało się przechwycić maszynę. Według ukraińskich mediów nie jest to pierwszy tego typu incydent.