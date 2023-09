Rośnie liczba ofiar i rannych. Tragiczne wieści po trzęsieniu w Maroku

Co najmniej 632 osoby zginęły, a 329 zostało rannych w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,8, które nawiedziło w piątek Maroko. Epicentrum kataklizmu znajdowało się w okolicach Marrakeszu w prowincji Al-Haouz. To najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie do tej pory nawiedziło ten kraj. Jak przekazał wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, na ten moment nie ma informacji, by wśród ofiar byli Polacy.