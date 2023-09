Silne trzęsienie ziemi w Maroku. Setki zabitych

W piątek późnym wieczorem Maroko nawiedziło trzęsienie ziemi. Zginęło co najmniej 296 osób - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego kraju. Epicentrum kataklizmu znajdowało się w okolicach Marrakeszu w prowincji Al-Haouz na głębokości 18,5 km. To najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie do tej pory nawiedziło Maroko.