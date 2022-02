Republiki Ługańska i Doniecka. Putin poproszony o uznanie niepodległości

​Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, zwróciła się we wtorek do prezydenta Władimira Putina o uznanie niepodległości dwóch wschodnich separatystycznych regionów Ukrainy. Z kolei Rada Najwyższa Ukrainy tego samego dnia zatwierdziła apel do ONZ, instytucji UE, Rady Europy, OBWE, NATO oraz rządów i parlamentów świata o nieuznawanie niezależności dwóch prorosyjskich separatystycznych regionów we wschodniej Ukrainie.

