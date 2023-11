Przylatywał z Gdańska, by handlować narkotykami. Polak wpadł w Niemczech

43-latek z Polski został zatrzymany przez niemieckie służby kryminalne za handel narkotykami. Mężczyzna regularnie podróżował samolotem z Gdańska do Dortmundu, a następnie sprzedawał heroinę lokalnym klientom. Obserwacja podejrzewanego trwała od początku lata, kiedy to polska policja zaalarmowała Niemców o swoich ustaleniach. Pod koniec października handlarza złapano na gorącym uczynku. Aresztowano go wraz z kurierem, który miał przekazać 43-latkowi kolejną dostawę towaru.