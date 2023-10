Głodny niedźwiedź sam otworzył stalowe wieko grilla i zjadł dziesięć smażących się tam hamburgerów. Choć zwierzę nie było samo, a łasych na ucztę było więcej, to tylko jeden czworonóg wykorzystał okazję, by napełnić swój brzuch. Jakby tego było mało, po udanym posiłku niedźwiedź chwycił za puszkę coli i wypił do dna.