USA: Camryn Spina miała otrzymać pracę 1200 kilometrów od domu

Po rozmowie Camryn Spina otrzymała maila, w którym zaproszono ją do odwiedzenia placówki. Jak zdradziła, spotkanie na miejscu trwało pięć godzin i również zakończyło się sukcesem. Po rozmowie z głównym trenerem cheerleaderek powiedział, że chce ją zatrudnić.

Spina po powrocie do domu wymieniła kilkanaście e-maili z trenerem, z których wynikało, że mężczyzna organizuje przeprowadzkę dla 24-latki. Jak podał Insider, kobieta na początku lipca otrzymała od niego wiadomość, w której pojawiła się informacja, że z dniem 1 sierpnia rozpoczyna pracę .

Przeprowadzka do nowego miejsca

24-latka wyprowadziła się z mieszkania na Florydzie i wynajęła samochód do przeprowadzki, po czym rozpoczęła 13-godzinną drogę do Wirginii . Zgodnie z ustaleniami między nią a trenerem na początku sierpnia rozpoczęła pracę.

Po kilku dniach - 8 sierpnia - Spina została poproszona przez szefa, by dowiedziała się, czy dział kadr otrzymał od niej dane osobowe. W wiadomości zwrotnej dowiedziała się, że jej "aplikacja jest sprawdzana". "Jeśli zostaniesz wybrana do dalszych etapów rekrutacji to menedżer ds. rekrutacji skontaktuje się z Tobą bezpośrednio" - pojawiło się w wiadomości.