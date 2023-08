Dorota G. zniknęła z domu w Süsterseel w Nadrenii Północnej-Westfalii późnym wieczorem 18 października 2016 r. Miała wtedy 29 lat. Jej zniknięcie pozostawało zagadką przez siedem kolejnych lat. Jak podaje telewizja ntv, śledczy nie mieli ani konkretnych wskazówek co do tego, gdzie może być G., ani dowodów na to, że padła ofiarą przestępstwa.