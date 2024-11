Media podają, że jest to przełomowe odkrycie, ponieważ dotychczasowe badania wskazywały, iż zakażenie koronawirusem zwiększa ryzyko niektórych autoimmunologicznych chorób skóry. Należą do nich pęcherzyca i pemfigoid pęcherzowy.

Szczepienie przeciwko COVID-19 a choroby skóry

Pęcherzyca to rzadka, przewlekła choroba autoimmunologiczna , w której układ odpornościowy omyłkowo atakuje skórę i błony śluzowe. Powoduje to powstawanie bolesnych pęcherzy i otwartych ran, które występują głównie w jamie ustnej lub na ciele.

Badanie, opublikowane w czasopiśmie Journal of the American Academy of Dermatology, opierało się na kompleksowej analizie danych z bazy TriNetX. Zawiera ona ponad 112 milionów elektronicznych kart zdrowia i zapewniła naukowcom solidne podstawy do badań.