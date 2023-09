Paryż. Tłum zaatakował policyjny radiowóz

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmobilizowało w sobotę 30 tys. funkcjonariuszy policji i żandarmów w całym kraju, w tym 6 tys. do nadzorowania wizyty papieża Franciszka w Marsylii.

Protesty i zamieszki we Francji

Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin wystosował w piątek list poparcia dla policji i żandarmerii oraz wysłał telegram do prefektów, wzywający ich do "wykazania szczególnej czujności w związku z tymi zgromadzeniami" oraz do zgłaszania wiadomości "zawierających obraźliwe treści" oraz oburzające hasła, skierowane przeciwko instytucjom Republiki, policji i żandarmerii, które prawdopodobnie będą objęte zakresem prawa karnego.