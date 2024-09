Prezydent Czech zirytował ekspertów. Wszystko przez jeden zakup

Prezydent Czech Petr Pavel kupił motocykl chińskiej produkcji, co nie spodobało się ekspertom do spraw bezpieczeństwa. Obawiają się oni, że maszyna mogłaby umożliwić inwigilację przywódcy. Kancelaria prezydenta nie odniosła się do tej kwestii. Jak ocenił jeden z ekspertów, "trudno o gorszy przykład na to, jak w Czechach traktuje się poważne ostrzeżenia".