Serbia. Premier Milosz Vuczević podał się do dymisji

Tłum - w tym studenci, nauczyciele i inni pracownicy - obwinia rządzących o katastrofę na stacji kolejowej w Nowym Sadzie, drugim co do wielkości mieście Serbii, w wyniku której zginęło 15 osób. Zdaniem zgromadzonych w rządzie dochodzi także do korupcji.