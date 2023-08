Ewakuacja na wyspach trwa od środy. Sytuację utrudnia porywisty wiatr, który doprowadził do zablokowania dróg.

Amerykańska wicegubernator Sylvia Luke podała w oświadczeniu do prasy, że w szpitalach jest pełno osób zatrutych dymem lub poparzonych. Jak informowała aż 15 tys. domów na Hawajach pozbawionych jest prądu. Co więcej nie działają tam telefony komórkowy, co utrudnia komunikację z mieszkańcami.

Turyści znajdują się w trudnym położeniu, wielu z nich straciło wszystkie swoje rzeczy.

Grupa 14 Polaków uwięziona na Hawajach

Jak ustalił korespondent RMF FM Paweł Żuchowski taki problem ma również grupa 14 Polaków.

- Nasze wszystkie rzeczy zostały w miejscowości Lahaina. Całe miasteczko spłonęło. My jesteśmy w strojach kąpielowych. Nasze wszystkie rzeczy spłonęły. Z naszego ośrodka zostały jedynie sprężyny z materacy - powiedziała w rozmowie z dziennikarzem jedna z Polek mieszkająca w USA. Słabo działa też internet.

- Nie możemy dostać się do lotniska dlatego, że tutaj między miasteczkiem Lahaina, gdzie wszystko się spaliło do zera, nie ma jak przejechać - dodaje.

- Panuje ogromne zamieszanie. To co się dowiadujemy, to z jakiś wiadomości tekstowych od znajomych z innych części USA lub nawet Polski. Wiemy już o 6 ofiarach. 12 osób uratowała straż przybrzeżna - podaje turystka.

- Jeżeli ktoś nas zobaczy w samolocie w strojach kąpielowych, to proszę się nie zdziwić. To my wracamy z Hawajów - poinformowała rozmówczyni serwisu.

Hawaje. Kolejna wakacyjna wyspa w ogniu

Przypomnijmy, że grupa mieszkańców zachodniej części wyspy Maui, która, uciekając przed ogniem, wypłynęła zbyt daleko od brzegu, została uratowana przez stanową straż przybrzeżną.



Policję i służby ratunkowe wspiera postawiona w stan alertu gwardia narodowa. Ponad 15 tys. domów na całym archipelagu pozbawionych jest prądu, nie działają telefony komórkowe, a władze hrabstwa Maui nie są w stanie komunikować się z jego mieszkańcami - poinformowała wicegubernator stanu.



Według prognoz, które przytacza "NYT", wiatr powinien częściowo przycichnąć w środę, pod koniec dnia czasu lokalnego.



***

