Ekolodzy: Radioaktywne błoto w rzecze Toboł

Ekspert z programu Bezpieczeństwo Odpadów Radioaktywnych Rosyjskiej Unii Społeczno-Ekologicznej Andriej Ożarowski w rozmowie z Agentstwo wyjaśnił, że gdy stare wyrobiska są zalewane, to woda niesie ze sobą rozpuszczalne sole uranu do Tobołu. To z kolei doprowadzi do wzrostu liczby chorób spowodowanych promieniowaniem.