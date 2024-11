Około 3,2 miliona osób w wieku 65 lat i starszych jest zagrożonych ubóstwem w Niemczech . Wskazują na to dane Eurostatu, o które zwróciła się partia Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW). W 2023 r. liczba ta wyniosła 3,245 mln i była nieco wyższa niż w 2022 r. (3,157 mln).

Analiza Federalnego Urzędu Statystycznego pokazuje również, że te bezwzględne liczby były niższe w przeszłości. Na przykład liczba członków pokolenia 65+ oficjalnie zagrożonych ubóstwem wyniosła w 2013 roku około 2,4 mln. Także we wcześniejszych latach liczby te wahały się wokół 2,4 miliona lub nieco mniej. Liczone są osoby, których dochód po odliczeniu świadczeń socjalnych wynosi mniej niż 60 proc. średniego dochodu w kraju.

Coraz więcej osób starszych

Partia BSW oskarżyła rząd Niemiec o porażkę w polityce emerytalnej ze względu na wzrost liczby seniorów zagrożonych ubóstwem. "Ubóstwo na starość dotyka teraz nawet klasę średnią" - powiedziała Sahra Wagenknecht agencji prasowej DPA. Jej zdaniem ani kanclerz Olaf Scholz z SPD, ani jego kontrkandydat do stanowiska kanclerza Friedrich Merz z CDU nie mają na to odpowiedzi.

Co z reformą emerytur?

Aby zapewnić, że ludzie nie pozostaną na starość w tyle w stosunku do rozwoju płac w Niemczech, rząd Scholza obiecał stały poziom emerytur. W pakiecie emerytalnym rządu koalicyjnego, który w międzyczasie się rozpadł, dla SPD i Zielonych ważne było, aby poziom emerytur utrzymywał się na stałym poziomie 48 proc. do 2039 roku. Środek ten zapewniłby stabilność emerytur. Kosztowałoby to jednak budżet kilka miliardów więcej.