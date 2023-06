Potężna eksplozja gazu w Paryżu. Budynki w ogniu, trwa akcja służb

Oprac.: Karolina Głodowska Świat

Eksplozja gazu w Paryżu. Do wybuchu doszło w piątej dzielnicy miasta. Policja poinformowała, że trwa akcja i zaapelowała, by nie zbliżać się do rejonu, w którym doszło do incydentu - informuje Reuters. Setki strażaków próbują opanować płomienie. W wyniku eksplozji zawaliła się fasada jednego z budynków. Policja informuje o co najmniej 16 rannych osobach - siedem z nich ma być w stanie krytycznym.

Zdjęcie Do wybuchu i pożaru doszło w piątej dzielnicy Paryża około godziny 17 / ABDULMONAM EASSA / AFP