59-letnia kobieta pracowała dla jednej rodziny przez 46 lat . Została sprowadzona przez "pracodawców" ze stanu Pernambuco do Rio de Janeiro.

Brazylia. Od lat pracowała dla jednej rodziny

Śledczy ustalili, że kobieta pracowała jako służąca od 13. roku życia. 56-latka nie otrzymywała wynagrodzenia i nie brała wolnego . Ponadto, do dyspozycji rodziny, dla której pracowała, była dostępna przez całą dobę.

Brazylia. 56-latka "utraciła wolność". Przed powrotem do domu spełniła marzenie

Prokurator Thiago Gurjão, który zajmował się tą sprawą nadmienił, że żyła w ciągłym podporządkowaniu rodzinie, która ją zatrudniła. - Jej egzystencja w tym okresie była ograniczona do pracy. Jest to niedopuszczalna forma wyzysku siły roboczej w warunkach analogicznych do niewolnictwa, która musi zostać ograniczona i potępiona przez społeczeństwo - mówił.