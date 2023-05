Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 14:30 na odcinku między Valmaura a Molo VII. To dzielnice Triestu na południowych obrzeżach miasta, wzdłuż trasy łączącej Włochy ze Słowenią i Istrią w Chorwacji.

Z nieznanych jeszcze powodów doszło do zderzenia auta Suzuki Vitara, którym podróżowały cztery osoby - dwie osoby dorosłe i ich dzieci - z samochodem ciężarowym. Cała rodzina została ranna.

Cała rodzina trafiła do szpitala

Na miejscu wypadku wciąż pracują służby, a trasa jest zablokowana.

Stan osób biorących udział w wypadku najprawdopodobniej nie jest poważny. Ojciec został przewieziony karetką do szpitala w Cattinary, a matka i dwoje dzieci trafili do szpitala dziecięcego w Burlo.



Na miejscu zdarzenia była również straż pożarna, zabezpiecza miejsce zdarzenia.

