- To było straszne doświadczenie - mówi Interii Anna, Polka, która przeżyła trzęsienie ziemi w Maroku.

Była na wakacjach połączonych z wyjazdem służbowym. Najpierw przez niemal tydzień wypoczywała w Agadirze, później, w ostatni piątek, trafiła do Marrakeszu. - Nie wiedziałam, co mnie czeka, a przeniosłam się do miejsca położonego zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od epicentrum trzęsienia ziemi, które za moment miało nadejść - opowiada.