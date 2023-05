Szkoła jazdy, gdzie można się nauczyć jeździć autem z instruktorem mówiącym po polsku, i to w maleńkiej miejscowości Port d'Andratx (zaledwie 11 tysięcy mieszkańców), już sygnalizuje że Polaków, na Majorce jest dużo. 28 km od Palmy, stolicy wyspy, w te okolice wielu naszych rodaków przeniosło się z Polski i kupiło nieruchomości.

- Szczególnie po epidemii COVID-19 zmienił się profil Polaków, którzy przyjeżdżają na Majorkę - mówi Interii dyrektor biura Konsulatu RP Konrad Tołłoczko.

Zdjęcie Konsul Konrad Tołłoczko / INTERIA.PL

- Wcześniej to byli pracownicy zatrudnieni w usługach, teraz, oprócz turystów - a tych rok temu było ponad 230 tysięcy - to Polacy z dużymi środkami finansowymi, którzy chcą tu inwestować pieniądze w nieruchomości. Epidemia pokazała, że można pracować zdalnie, czy w Warszawie, czy w Hiszpanii. Wielu, jeśli ma wybór, wybiera Majorkę - dodaje Tołłoczko.

Polaków mieszkających na Majorce jest około 6 tysięcy. Na całych Balearach wraz z Polakami ze statusem rezydenta (osoby, które są tu ponad pół roku) to około 7,5 tys.

Na Majorce niemal 20 procent mieszkańców to cudzoziemcy. To największy odsetek w Hiszpanii. Tyle że w rzeczywistości jest ich jeszcze więcej. Wielu nie ubiega się o rezydenturę, bo to oznacza wyższy podatek.

Polacy wyprzedzili Amerykanów i Rosjan

Według Sonneil Home, firmy, która zajmuje się sprzedażą nieruchomości, Polacy stanowią obecnie 3,2 proc. zagranicznych nabywców domów i mieszkań w Hiszpanii. W 2021 było to 1,9 proc. Polacy wyprzedzili Amerykanów i Rosjan.

Wśród powodów wymienia się wzrost gospodarczy, a co za tym idzie wzrosła grupa osób, która się wzbogaciła i może sobie pozwolić na kupno mieszkania czy domu. Drugi ważny powód to wojna w Ukrainie. Inwestorzy szukają bezpiecznego miejsca, gdzie mogą przenieść majątki, a takim jawi się Hiszpania.

Zdjęcie Biuro nieruchomości na Majorce / INTERIA.PL

W Hiszpanii mieszka około 80 tysięcy Polaków i ta liczba będzie rosła. Wciąż jednak to Niemcy, Brytyjczycy i Francuzi najczęściej kupują domy, także na Majorce. W porównaniu do Polaków mają po prostu większe portfele.

Co do tego ma Robert Lewandowski?

Reklamy wyspie dodał Robert Lewandowski, który kupił tu dom, codziennie w okolicach jego willi gromadzą się fani, liczący na to, że zobaczą idola lub chociaż obejrzą dom. Żona piłkarza Anna Lewandowska na Instagramie relacjonuje jej życie na wyspie.

- To nie bez znaczenia - podkreśla w rozmowie z Interią Aneta Oleszkiewicz z biura nieruchomości Engel & Volkers.

- Tu się kupuje styl życia. Zanim znajduję nieruchomość, pytam Polaków, jak chcieliby mieszkać, a dom tutaj to koszt rzędu co najmniej 3-5 mln euro. Znaleźć mieszkanie poniżej pół miliona to wyczyn. Zainteresowanie mimo to jest spore, Polacy chcą kupować nieruchomości w Hiszpanii, a więc potrzebni są i agenci nieruchomości, którzy mówią po polsku - usłyszeliśmy.

Jej zdaniem "tutaj każda zatoczka to taki Sopot w wersji hiszpańskiej". Obok restauracji, barów, hoteli oraz sklepów są biura pośredników nieruchomości. Po turystyce branża nieruchomości jest drugą, przynoszącą największe zyski Hiszpanom.

Zdjęcie Wille za miliony euro w Port d'Antratx / INTERIA.PL

Z Anetą Oleszkiewicz rozmawiam między jej spotkaniami. Jedzie wieczorem do kolejnego klienta, tym razem Polaka, który kupił dom i wynajmuje go turystom. Nieruchomość z widokiem na morze. A na Majorce to skarb.

- My tu sprzedajemy niebieskie niebo - dodaje Aneta Oleszkiewicz.

Zdjęcie Santa Ponca: To w tej okolicy kupił dom Robert Lewandowski / INTERIA.PL