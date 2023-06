Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem na 168. kilometrze trasy S3 w rejonie MOP Kępsko w pobliżu Świebodzina. W zdarzeniu brało udział jedno auto.

Znana tiktokerka ucierpiała w wypadku

Uczestnicy wypadku trafili do szpitala . Kierujący samochodem mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. W gorszym stanie była pasażerka. U kobiety stwierdzono uraz kręgosłupa.

W poniedziałek tiktokerka opublikowała krótki film ze szpitala, na którym leży w łóżku śpiewając fragment piosenki, której słowa brzmią: I just wanna feel something, I just wanna feel (Chcę tylko coś poczuć, chcę tylko poczuć - red.).