Pacjent znalazł pocisk w domu brata

Jak informuje portal varmatin.com 88-latka poddano zabiegowi, który zakończył się usunięciem z odbytu pacjenta pocisku pamiętającego I wojnę światową. Zdecydowana akcja lekarzy pozwoliła uratować mężczyznę, a o skali zagrożenia mogą świadczyć rozmiary przedmiotu. Niewybuch mierzył bowiem 18 cm długości i 9 cm szerokości.

- Jabłko, mango, nawet pianka do golenia... Jesteśmy przyzwyczajeni do znajdowania wielu niezwykłych przedmiotów w miejscach, w których nie powinny się znajdować. Ale nigdy nie mieliśmy do czynienia z pociskiem - przekazał cytowany przez "NY Post" jeden z pracowników szpitala w Sainte-Musse.

Media nie informują, w jaki sposób pocisk znalazł się w ciele 88-letniego mężczyzny. Wiadomo jedynie, że staruszek miał znaleźć niebezpieczny przedmiot w domu brata.